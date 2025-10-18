Der TSV Kickers 66 Gonnatal hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 6-Partie gegen den SV Kelbra mit 0:3 (0:1).

0:3 – TSV Kickers 66 Gonnatal verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SV Kelbra

Allstedt/MTU. Das Match zwischen Gonnatal und Kelbra ist mit einer klaren 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Artur Khudyi (SV Kelbra) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 43, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Kelbraer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Illia Nosov der Torschütze (63.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

TSV Kickers 66 Gonnatal gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 63

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Kickers 66 Gonnatal kassierte einmal Gelb.

27 Minuten nach der Pause konnte Florian Steinberg (Kelbra) den Ball über die Linie bringen (72.). Mit 3:0 verließen die Kelbraer den Platz als Sieger. In Spielminute 85 handelte sich der TSV Kickers 66 Gonnatal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Kelbra

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Goldberg, Steyer, Siebenhüner, Stüber, Säcker, Omnitz, Leich, Froeschen (60. Franke), (80. Hagene), Ditscher

SV Kelbra: Mykhailov – Khudyi, Gurniak (83. Seliushkov), Rybak, Matschulat (87. Neumann), Eis, Steinberg, Shpikula, Nosov (86. Hegenbart), Tagishi, Okapal (83. Angermann)

Tore: 0:1 Artur Khudyi (43.), 0:2 Illia Nosov (63.), 0:3 Florian Steinberg (72.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Thomas Nolte, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 140