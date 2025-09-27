Fußball-Landesklasse 6: An diesem Wochenende hat der TSV Kickers 66 Gonnatal im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den BSC 99 Laucha unterlag das Team von Thomas Hahn mit 0:4 (0:1).

Allstedt/MTU. Das Spiel zwischen Gonnatal und Laucha ist mit einer klaren 0:4 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Marcel Klein (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Sangerhauser (10.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Christopher Schumann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit setzte Laucha noch einen drauf: In Minute 53 wurde ein weiteres Tor durch Bastian Hahnemann erzielt.

TSV Kickers 66 Gonnatal sieht sich 0:2 im Rückstand – 53. Minute

Der Siegeszug der Lauchaer brach nicht ab. Minute 56: Laucha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Handt ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der TSV Kickers 66 Gonnatal steckte noch dreimal Gelb ein.

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Simon Andreas Riesen, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 zu erweitern (89.). Die Sangerhauser sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – BSC 99 Laucha

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Leich, Säcker, Steyer, Gaensewich (60. Dittmann), Franke, Omnitz, Töpfer (60. Goldberg), Ditscher, Paper (46. Siebenhüner), Lenzewski (70. Hagene)

BSC 99 Laucha: Fahnert – Porse, Saal, Keidel, Handt, Schumann, Hahnemann (76. Schmidt), Schneller, Riesen, Starch (59. Schmidt), Krentz

Tore: 0:1 Christopher Schumann (24.), 0:2 Bastian Hahnemann (53.), 0:3 Maximilian Handt (56.), 0:4 Simon Andreas Riesen (89.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Mario Ganzer; Zuschauer: 85