Fußball-Landesklasse 6: An diesem Samstag hat der TSV Kickers 66 Gonnatal auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen den BSC 99 Laucha unterlag das Team von Thomas Hahn mit 0:4 (0:1).

Allstedt/MTU. Das Spiel zwischen Gonnatal und Laucha ist mit einer klaren 0:4 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Marcel Klein (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Sangerhauser (10.). Christopher Schumann (BSC 99 Laucha) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Lauchaer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Bastian Hahnemann den Ball ins Netz.

TSV Kickers 66 Gonnatal liegt 0:2 zurück – 53. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 56: Laucha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Handt ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der TSV Kickers 66 Gonnatal musste noch dreimal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Simon Andreas Riesen den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:4 erweiterte (89.). Damit war der Sieg der Lauchaer gesichert. Der TSV Kickers 66 Gonnatal rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – BSC 99 Laucha

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Gaensewich (60. Dittmann), Omnitz, Säcker, Paper (46. Siebenhüner), Töpfer (60. Goldberg), Steyer, Lenzewski (70. Hagene), Ditscher, Leich, Franke

BSC 99 Laucha: Fahnert – Porse, Hahnemann (76. Schmidt), Riesen, Starch (59. Schmidt), Krentz, Keidel, Handt, Schneller, Schumann, Saal

Tore: 0:1 Christopher Schumann (24.), 0:2 Bastian Hahnemann (53.), 0:3 Maximilian Handt (56.), 0:4 Simon Andreas Riesen (89.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Mario Ganzer; Zuschauer: 85