Fußball-Landesklasse 6: An diesem Wochenende hat der TSV Kickers 66 Gonnatal auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den BSC 99 Laucha unterlag das Team von Thomas Hahn mit 0:4 (0:1).

Allstedt/MTU. Das Spiel zwischen Gonnatal und Laucha ist mit einer klaren 0:4 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Marcel Klein (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Sangerhauser (10.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Christopher Schumann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor konnten die Lauchaer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Bastian Hahnemann den Ball ins Netz.

53. Minute: TSV Kickers 66 Gonnatal 0:2 im Hintertreffen

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 56: Laucha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Handt ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der TSV Kickers 66 Gonnatal musste noch dreimal Gelb hinnehmen.

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Simon Andreas Riesen, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 auszubauen (89.). Die Sangerhauser sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – BSC 99 Laucha

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Töpfer (60. Goldberg), Steyer, Gaensewich (60. Dittmann), Leich, Paper (46. Siebenhüner), Ditscher, Franke, Omnitz, Säcker, Lenzewski (70. Hagene)

BSC 99 Laucha: Fahnert – Schneller, Keidel, Riesen, Saal, Porse, Krentz, Schumann, Hahnemann (76. Schmidt), Handt, Starch (59. Schmidt)

Tore: 0:1 Christopher Schumann (24.), 0:2 Bastian Hahnemann (53.), 0:3 Maximilian Handt (56.), 0:4 Simon Andreas Riesen (89.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Mario Ganzer; Zuschauer: 85