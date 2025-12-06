Fußball-Landesklasse 6: An diesem Samstag hat der BSC 99 Laucha im heimischen Stadion eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den SSC Weißenfels II unterlag das Team von Maik Fahnert mit 0:5 (0:3).

Laucha/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Maik Fahnert. Der Trainer von Laucha musste sein Team bei einer 0:5 (0:3)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Falk Iser (Naumburg) eine Gelbe Karte an die Lauchaer (17.). Nach gerade einmal 18 Minuten schoss Luca Säuberlich das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. In der Nachspielphase der ersten Halbzeit konnte Weißenfels noch einmal treffen: In der ersten Minute wurde ein weiteres Tor durch Chris Karl erzielt.

BSC 99 Laucha liegt 0:2 zurück – 46. Minute

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Baust im gegnerischen Tor. Säuberlich traf in der vierten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Robin Schumann in Minute 50. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Säuberlich, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 zu erweitern (75.). In Spielminute 82 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SSC Weißenfels II

BSC 99 Laucha: Schöneburg (14. Fahnert) – Schumann, Riesen, Schneller, Krentz, Thieme, Bothe, Handt, Schmidt, Saal, Hahnemann (46. Sielaff)

SSC Weißenfels II: Magul – Kresse (51. Roy), Häcker (51. Maas), Karl, Scherbaum, Schumann, Beyer, Ducke, Säuberlich, Hauer (64. Kalkofen), Barnickel

Tore: 0:1 Luca Säuberlich (18.), 0:2 Chris Karl (45.+1), 0:3 Luca Säuberlich (45.+4), 0:4 Robin Schumann (50.), 0:5 Luca Säuberlich (75.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Felix Köhler, Cristiano Geipel; Zuschauer: 53