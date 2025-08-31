Klar unterlegen zeigte sich der BSC 99 Laucha in der Auseinandersetzung gegen den TSV Großkorbetha vergangenen Sonntag in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Laucha/MTU. Das Match zwischen Laucha und Großkorbetha ist mit einer klaren 0:5 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In Minute 17 schoss Franz Friedrich Knothe das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Jonas Schneider (32.) erzielt wurde.

32. Minute: BSC 99 Laucha mit 0:2 im Rückstand

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Robert Schenk traf in Minute 61 und Schneider in Minute 66. Spielstand 4:0 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Nur kurz darauf gelang es Nils Thurm, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 zu erweitern (67.). In Spielminute 88 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – TSV Großkorbetha

BSC 99 Laucha: Stollberg – Porse, Saal, Hahnemann, Schumann, Schmidt, Krentz, Bothe, Handt, Riesen, Schneller (74. Jarju)

TSV Großkorbetha: Stark – Reinschmied, Große, Küster (46. Sommerfeld), Hesse (70. Pschribülla), Knothe (78. Langheinrich), Knothe, Schneider, Thurm, Schenk (70. Lieb), Hartmann

Tore: 0:1 Franz Friedrich Knothe (17.), 0:2 Jonas Schneider (32.), 0:3 Robert Schenk (61.), 0:4 Jonas Schneider (66.), 0:5 Nils Thurm (67.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Toni Pulst, Chris Andrae; Zuschauer: 87