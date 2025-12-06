Fußball-Landesklasse 6: An diesem Samstag hat der BSC 99 Laucha im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen den SSC Weißenfels II unterlag das Team von Maik Fahnert mit 0:5 (0:3).

Laucha/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Maik Fahnert. Der Trainer von Laucha musste seine Mannschaft bei einer 0:5 (0:3)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zückte eine Gelbe Karte an die Lauchaer (17.). Luca Säuberlich traf für den SSC Weißenfels II in Spielminute 18 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Weißenfelser legten in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten mit dem zweiten Tor der Partie nach. Diesmal war Chris Karl der Torschütze.

BSC 99 Laucha hinkt 0:2 hinterher – 46. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Säuberlich traf in der vierten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Robin Schumann in Minute 50. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Säuberlich, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 zu festigen (75.). In Spielminute 82 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SSC Weißenfels II

BSC 99 Laucha: Schöneburg (14. Fahnert) – Bothe, Thieme, Riesen, Schneller, Krentz, Handt, Schmidt, Saal, Schumann, Hahnemann (46. Sielaff)

SSC Weißenfels II: Magul – Ducke, Karl, Scherbaum, Barnickel, Beyer, Schumann, Häcker (51. Maas), Kresse (51. Roy), Säuberlich, Hauer (64. Kalkofen)

Tore: 0:1 Luca Säuberlich (18.), 0:2 Chris Karl (45.+1), 0:3 Luca Säuberlich (45.+4), 0:4 Robin Schumann (50.), 0:5 Luca Säuberlich (75.); Zuschauer: 53