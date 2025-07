Laucha/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen BSC 99 Laucha und SV Braunsbedra ist gleichauf geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog eine Rote Karte an die Gäste (41.). Das Team aus Braunsbedra musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Mario Bothe am Ende der ersten Halbzeit, als Christian Schaer für Laucha traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 44 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

1:1 im Duell zwischen BSC 99 Laucha und SV Braunsbedra – Minute 45+2

Nach wenigen Momenten gelang es Idrisa Sidi Sambu, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Braunsbedraner zu erlangen (90.+2). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der BSC 99 Laucha wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Lauchaer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SV Braunsbedra

BSC 99 Laucha: Stollberg – Handt (82. Zille), Hoffmann (53. Kilpert), Bothe, Keidel, Saal, Riesen, Starch, Schumann, Schaer (60. Hahnemann), Sielaff

SV Braunsbedra: Simnica – Candé Djaló, Werner, Hassel, Sanha Bacai (80. Reifarth), (42. Ochse), Richter, Schulze, Sidi Sambu, Voigt, Pereira Nunes (61. Rienäcker)

Tore: 1:0 Christian Schaer (44.), 1:1 Idrisa Sidi Sambu (45.+2); Zuschauer: 80