Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Kelbra und SV Großgrimma am 20. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Kelbra/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem SV Kelbra und dem SV Großgrimma mit einem Remis.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Nazar Rybak (SV Kelbra) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 56, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 20

62. Minute SV Kelbra und SV Großgrimma im Gleichstand – 1:1

Das rettende Tor für den SV Großgrimma fiel 17 Minuten nach der Pause, als Marius Baum den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Hohenmölser Team erzielte (62.).

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Großgrimma

SV Kelbra: Mykhailov – Khudyi (55. Steinberg), Conde, Sakihama, Nosov, Gurniak, Barthel, E. Okapal, Shpikula, Rybak, Matschulat (84. Tagishi)

SV Großgrimma: Meißner – Bauer, Beyer, Beyenbach, Zetzsche, Baum (89. Bach), Wöpe (88. Ibrahim), Krobitzsch, Baum, Schneider (90. Angeli), Göbel

Tore: 1:0 Nazar Rybak (56.), 1:1 Marius Baum (62.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Maik Ziener, Rainer Burow; Zuschauer: 35