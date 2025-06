Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und FC RSK Freyburg am 29. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und FC RSK Freyburg ist auf Augenhöhe geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Paul Leitenberger (Hettstedt) eine Gelbe Karte an die Gäste (49.). Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Felix Kaiser für Freyburg traf und acht Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (53.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 29

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und FC RSK Freyburg – 1:1 in Minute 60

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC RSK Freyburg steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das rettende Tor für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 fiel 15 Minuten nach der Halbzeitpause, als Bacari Jose Malu den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Weißenfelser Team erzielte (60.).

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – FC RSK Freyburg

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schirmer – Simon (61. Kopp), Kowol, Jose Malu, Reiche (72. Krämer), Zobel (72. Drischmann), Denzin, Schell, Soulama, Mai (46. Ullmann), Kammler (61. L. Schmidt)

FC RSK Freyburg: Madeja – Schmiedl, Gottschalk (32. Alalo), Mohrmann, Weise, Schirner, Lehwald (80. Cebulla), Alalo, Kirchhoff (67. Kolata), Kaiser (57. Keller), Schied (85. Keller)

Tore: 0:1 Felix Kaiser (53.), 1:1 Bacari Jose Malu (60.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Valentin Ochel, Tobias Hornung; Zuschauer: 70