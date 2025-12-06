Für den Gastgeber SV Wacker 1919 Wengelsdorf endete das Spiel gegen den SV Kelbra am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Weißenfels/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf und dem SV Kelbra mit einem Remis.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, elf Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Tony Hempel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (56.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

84. Minute SV Wacker 1919 Wengelsdorf auf Augenhöhe mit SV Kelbra – 1:1

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Illia Nosov (Kelbra) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Kelbra erlangen (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SV Kelbra

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler – Osmanaj, Horstka, Brovii, Woithe, Rutz, Hempel, Erovic (77. Elmi), Hähnel, Lewinski, Marschhausen

SV Kelbra: Mykhailov – Sommer, Barthel, Nosov, Gurniak, Khudyi, Conde, Hegenbart (81. Sommer), Eis, Matschulat, Shpikula

Tore: 1:0 Tony Hempel (56.), 1:1 Illia Nosov (84.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Matthias Wagner, Charlott Ziehm; Zuschauer: 57