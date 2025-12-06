Ergebnis 13. Spieltag 1:1 – SV Wacker 1919 Wengelsdorf und SV Kelbra spielen unentschieden
Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Heimverein SV Wacker 1919 Wengelsdorf gegen den SV Kelbra ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.
Weißenfels/MTU. Mit einem Remis sind der SV Wacker 1919 Wengelsdorf und der SV Kelbra am Samstag auseinander gegangen. 57 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Wengelsdorf.
In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.
Tony Hempel (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 56, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Weißenfels
- Wettbewerb: Landesklasse 6
- Spieltag: 13
SV Wacker 1919 Wengelsdorf Kopf an Kopf mit SV Kelbra – 1:1 in Minute 84
Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Illia Nosov, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kelbraer zu erreichen (84.).
Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SV Kelbra
SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler – Lewinski, Horstka, Woithe, Hempel, Osmanaj, Rutz, Erovic (77. Elmi), Brovii, Marschhausen, Hähnel
SV Kelbra: Mykhailov – Matschulat, Shpikula, Khudyi, Conde, Sommer, Nosov, Eis, Gurniak, Hegenbart (81. Sommer), Barthel
Tore: 1:0 Tony Hempel (56.), 1:1 Illia Nosov (84.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Matthias Wagner, Charlott Ziehm; Zuschauer: 57