Für den Gastgeber SV Wacker 1919 Wengelsdorf endete das Duell mit dem SV Kelbra am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Weißenfels/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf und dem SV Kelbra mit einem Remis.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, elf Minuten nach dem Seitenwechsel, schoss Tony Hempel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (56.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

84. Minute SV Wacker 1919 Wengelsdorf gleichauf mit SV Kelbra – 1:1

Nur sechs Minuten vor Spielende gelang es Illia Nosov, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kelbraer zu erlangen (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SV Kelbra

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler – Osmanaj, Woithe, Rutz, Erovic (77. Elmi), Hähnel, Brovii, Hempel, Horstka, Marschhausen, Lewinski

SV Kelbra: Mykhailov – Khudyi, Sommer, Conde, Matschulat, Eis, Gurniak, Hegenbart (81. Sommer), Barthel, Shpikula, Nosov

Tore: 1:0 Tony Hempel (56.), 1:1 Illia Nosov (84.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Matthias Wagner, Charlott Ziehm; Zuschauer: 57