Farnstädt/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV Bl.-W. Farnstädt 1 und FC RSK Freyburg ist gleichauf geendet.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Rene Hammerschmidt (Leuna) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie zwei Gelbe Karte an die Farnstädter (13., 14., 42.). Jonas Weise (FC RSK Freyburg) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 44, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Farnstädt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Minute 55 SV Bl.-W. Farnstädt 1 gleichauf mit FC RSK Freyburg – 1:1

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der rettende Treffer für den SV Bl.-W. Farnstädt 1, als Martin Keilhaupt den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Farnstädter Team errang (55.). In Spielminute 93 handelte sich der FC RSK Freyburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Bl.-W. Farnstädt 1 – FC RSK Freyburg

SV Bl.-W. Farnstädt 1: Kuhnt – Keilhaupt, Raspe, Haffke, Schock, Leibham (84. Fleer), Leinung (64. Dittmann-Wenig), Schmidt, Nimz, Swientek, Sauter

FC RSK Freyburg: Bagdohn – Alalo (57. Dos Prazeres Pires), Mänicke, Kirchhoff, Weise, Alalo, Schulz, Schirner, Kolata (57. Hüttig), Lehwald (72. Fischer), Krumbholz

Tore: 0:1 Jonas Weise (44.), 1:1 Martin Keilhaupt (55.); Schiedsrichter: Rene Hammerschmidt (Leuna); Assistenten: Maik Berberich, Guntram Beck; Zuschauer: 167