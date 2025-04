Am 24. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erreichte der Gastgeber VfB Oberröblingen gegen den BSC 99 Laucha ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Sangerhausen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen VfB Oberröblingen und BSC 99 Laucha ist gleichauf geendet. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Jonas Marvin Kühn (Arensdorf) ausgesprochen. Insgesamt dreizehn Karten inklusive zwei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es nicht besser aus. Doch dann schoss Michael Koch das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (79.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 24

90. Minute VfB Oberröblingen auf Augenhöhe mit BSC 99 Laucha – 1:1

In der 90. Minute gelang es Fabian Keidel, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Lauchaer zu erreichen (90.). In Spielminute 93 handelte sich der VfB Oberröblingen noch eine Rote Karte ein. Die Sangerhauser sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – BSC 99 Laucha

VfB Oberröblingen: Beek – Franke, Cepa, Kummer, Raev (25. Kavalier), Leich, Koch, Teske, Heise, Eckstein, Ernst (20. Weißenberg)

BSC 99 Laucha: Stollberg – Keidel, Hoffmann, Stichling, Krentz, Riesen, Schumann, Saal, Sielaff, Bothe, Porse

Tore: 1:0 Michael Koch (79.), 1:1 Fabian Keidel (90.); Schiedsrichter: Jonas Marvin Kühn (Arensdorf); Assistenten: Pascal Bönecke, Steven Ehrt; Zuschauer: 97