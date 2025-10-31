Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen II gegen den SV Kelbra ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Sangerhausen/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen dem VfB 1906 Sangerhausen II und dem SV Kelbra mit einem Remis.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Tim Lange (VfB 1906 Sangerhausen II) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 58, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

1:1 im Duell zwischen VfB 1906 Sangerhausen II und SV Kelbra – Minute 64

In Minute 64 fiel der finale Treffer der Partie. 19 Minuten nach Anpfiff gelang es Illia Nosov, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kelbraer zu erlangen (64.). Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Kelbra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Stöhr, Gümül, Eisler, Dietze, Schröter, Reiber, Fuhrmann (19. Lange), Baum, Hetke, Buchhorn

SV Kelbra: Mykhailov – Shpikula, Tagishi (64. Steinberg), Rybak, Seliushkov, Gurniak, Barthel, Eis, Matschulat, Khudyi, Nosov

Tore: 1:0 Tim Lange (58.), 1:1 Illia Nosov (64.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Philipp Haacke, Nils Schäfer; Zuschauer: 120