Für den Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen II endete das Duell mit dem SV Kelbra am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Sangerhausen/MTU. Mit einem Gleichstand sind der VfB 1906 Sangerhausen II und der SV Kelbra am Freitag vom Platz gegangen. 120 Zuschauer sahen das Spiel im Friesenstadion Pl.2.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits in vollem Schwung, als Tim Lange für Sangerhausen traf und in Spielminute 58 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

64. Minute VfB 1906 Sangerhausen II gleichauf mit SV Kelbra – 1:1

Das rettende Tor für den SV Kelbra fiel 19 Minuten nach der Halbzeitpause, als Illia Nosov den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Kelbraer Team errang (64.). Der VfB 1906 Sangerhausen II sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Kelbra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Reiber, Fuhrmann (19. Lange), Eisler, Buchhorn, Dietze, Schröter, Stöhr, Baum, Hetke, Gümül

SV Kelbra: Mykhailov – Shpikula, Barthel, Seliushkov, Eis, Tagishi (64. Steinberg), Rybak, Nosov, Matschulat, Khudyi, Gurniak

Tore: 1:0 Tim Lange (58.), 1:1 Illia Nosov (64.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Philipp Haacke, Nils Schäfer; Zuschauer: 120