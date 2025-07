Die SG Spergau hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 6-Partie gegen den SV Braunsbedra mit 1:4 (0:3).

Leuna/MTU. Vor 103 Zuschauern hat sich das Team von Nino Hammerschmidt mit 1:4 (0:3) gegen Braunsbedra geschlagen geben müssen.

Idrisa Sidi Sambu traf für den SV Braunsbedra in Spielminute 23 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Braunsbedraner legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Julinho Monteiro Bacai der Torschütze (28.).

SG Spergau gerät 0:2 ins Hintertreffen – 28. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Monteiro Bacai konnte in Minute 45 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für die SG Spergau. In Minute 46 schaffte es Spieler Nummer 18 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 3:1 für den SV Braunsbedra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 16

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Sidi Sambu den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:4 erweiterte (80.). Damit war der Triumph der Braunsbedraner entschieden. In Spielminute 85 handelte sich der SV Braunsbedra noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Spergau – SV Braunsbedra

SG Spergau: Engel – Peterwitz, Bernhardt (85. Kirchner), Hammerschmidt, Machner, Immig, Ionasanu, M. Jauck, Shoshaj (46. Völkerling), Osmanaj, Kurze

SV Braunsbedra: Ochse – De Pinho Gomes, Voigt, Sothen (62. Zinchenko), Richter (81. Necke), Sidi Sambu, Monteiro Bacai, Glaubitz (81. Reifarth), Pereira Nunes, Berndt, Sambu (84. Toth)

Tore: 0:1 Idrisa Sidi Sambu (23.), 0:2 Julinho Monteiro Bacai (28.), 0:3 Julinho Monteiro Bacai (45.), 1:3 Maximilian Jauck (46.), 1:4 Idrisa Sidi Sambu (80.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Jörg Gonschorek, Lucas Naumann; Zuschauer: 103