Fußball-Landesklasse 6: Am vergangenen Samstag war der SV Großgrimma gegenüber dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf machtlos und wurde mit 1:4 (0:2) vom Platz gefegt.

Hohenmölsen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Heiko Angeli. Der Trainer von Großgrimma musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (0:2)-Niederlage gegen Wengelsdorf beobachten.

Gleich nach Spielstart schoss Kenan Erovic das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (3.). Die Weißenfelser legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Bohdan Brovii der Torschütze (4.).

Minute 4: SV Großgrimma 0:2 im Hintertreffen

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Tim Beier konnte in Minute 52 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Großgrimma. In Minute 68 gelang es Spieler Nummer 13 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 3:1 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Beier (Wengelsdorf) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Mit 4:1 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Großgrimma wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Wacker 1919 Wengelsdorf beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SV Großgrimma: Schmidt – Baum, Schneider (68. Pillert), Angeli (82. Kästner), Krobitzsch (46. Bauer), Beyenbach, F. Rackowitz (60. Ibrahim), Weidner, Göbel, M. Rackowitz, Zech

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler – Horstka, Brovii (72. Goltz), Erovic (77. Zimmermann), Khodadadkheyl (72. Wolf), Hempel, Woithe, Rutz, Beier (86. Becker), Marschhausen, Lewinski

Tore: 0:1 Kenan Erovic (3.), 0:2 Bohdan Brovii (4.), 0:3 Tim Beier (52.), 1:3 Marius Baum (68.), 1:4 Tim Beier (86.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Roman Schönemann, Philipp Münchow; Zuschauer: 35