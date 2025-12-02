Der SV Großgrimma hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 6-Partie gegen den SV Wacker 1919 Wengelsdorf mit 1:4 (0:2).

Hohenmölsen/MTU. Vor 35 Zuschauern hat sich das Team von Heiko Angeli mit 1:4 (0:2) gegen Wengelsdorf geschlagen geben müssen.

Gleich nach Spielstart schoss Kenan Erovic das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (3.). Die Weißenfelser legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Bohdan Brovii der Torschütze (4.).

SV Großgrimma sieht sich 0:2 im Rückstand – 4. Minute

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Tim Beier konnte in Minute 52 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Großgrimma. In Minute 68 schaffte es Spieler Nummer 13 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 3:1 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Beier den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:4 erweiterte (86.). Damit war der Erfolg der Weißenfelser entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Großgrimma wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Wacker 1919 Wengelsdorf beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SV Großgrimma: Schmidt – Zech, Baum, F. Rackowitz (60. Ibrahim), Angeli (82. Kästner), Göbel, M. Rackowitz, Weidner, Beyenbach, Krobitzsch (46. Bauer), Schneider (68. Pillert)

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler – Horstka, Khodadadkheyl (72. Wolf), Rutz, Marschhausen, Woithe, Erovic (77. Zimmermann), Beier (86. Becker), Brovii (72. Goltz), Hempel, Lewinski

Tore: 0:1 Kenan Erovic (3.), 0:2 Bohdan Brovii (4.), 0:3 Tim Beier (52.), 1:3 Marius Baum (68.), 1:4 Tim Beier (86.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Roman Schönemann, Philipp Münchow; Zuschauer: 35