Fußball-Landesklasse 6: In der Partie am Samstag war der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gegenüber dem TSV Großkorbetha machtlos und wurde 1:4 (0:1) besiegt.

Weißenfels/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Jan Freudenberg. Der Trainer von Weißenfels musste sein Team bei einer 1:4 (0:1)-Niederlage gegen Großkorbetha beobachten.

John Binneböse (TSV Großkorbetha) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 steckte zweimal Gelb ein (24.). Das zweite Tor konnten die Weißenfelser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Jonas Schneider den Ball ins Netz.

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 liegt 0:2 zurück – Minute 69

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Andy Hesse konnte in Minute 72 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951. In Minute 77 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 3:1 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 11

Nur sieben Minuten vor Spielende gelang es Schneider, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:4 zu erweitern (83.).

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – TSV Großkorbetha

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schmidt – Rothhoff, L. Kopp, Krämer, Ullmann, Denzin, Köhler, Kräuter (65. Simon), F. Kopp, Kowol, Ghebregergis (49. Schell)

TSV Großkorbetha: Stark – Hesse, Knothe, Reinschmied (69. Berbig), Schneider (88. Langheinrich), Binneböse (69. Pschribülla), Knothe, Große, Hartmann, Thurm, Seidel (81. Hanschke)

Tore: 0:1 John Binneböse (5.), 0:2 Jonas Schneider (69.), 0:3 Andy Hesse (72.), 1:3 Christopher-Ramon Denzin (77.), 1:4 Jonas Schneider (83.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Steve Kossin, Andreas Schauseil; Zuschauer: 112