Dem SV Kelbra gelang es am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den BSC 99 Laucha mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 60 Zuschauer waren live dabei.

Kelbra/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 60 Besuchern auf dem Sportplatz Kelbra geboten. Die Kelbraer setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Laucha durch.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste (36.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Andreas Kundlatsch vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Illia Nosov das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

SV Kelbra mit 2:0 vorne – 55. Minute

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Henrik Sommer (Kelbra) den Ball über die Linie bringen (55.). Mit 2:0 gingen die Kelbraer als Sieger vom Platz. Die Gegner vom SV Kelbra beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Kelbraer haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – BSC 99 Laucha

SV Kelbra: Mykhailov – Khudyi (76. Hegenbart), Shpikula, Seliushkov, Okapal, Gurniak, Sommer, Nosov, Rybak, Matschulat, Conde (73. Eßrich)

BSC 99 Laucha: Schöneburg – Riesen, Hahnemann, Thieme, Krentz, Saal, Schaer (76. Fahnert), Keidel, Bothe, Schmidt, Schumann

Tore: 1:0 Illia Nosov (45.), 2:0 Henrik Sommer (55.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Andreas Kräbel, Sascha Ließmann; Zuschauer: 60