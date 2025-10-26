Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der BSC 99 Laucha vor 59 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den SV Braunsbedra freuen.

Laucha/MTU. Die 59 Besucher des Stadions Laucha haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Lauchaer besiegten die Gäste aus Braunsbedra mit 2:0 (1:0) souverän.

Es waren schon 30 Minuten des Spiels vergangen, als Alexander Saal für Laucha traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

BSC 99 Laucha führt in Minute 90+1 mit 2:0

In der 64. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Braunsbedra musste einmal Gelb hinnehmen. Der BSC 99 Laucha hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maik Fahnert.

Am Ende der Partie sollte es dem BSC 99 Laucha noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Fabian Keidel den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (90.+1). Damit war der Erfolg der Lauchaer entschieden. In Spielminute 95 handelte sich der SV Braunsbedra noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SV Braunsbedra

BSC 99 Laucha: Fahnert – Schneller, Keidel, Mohs, Hahnemann, Porse (12. Schmidt), Bothe, Riesen, Schumann, Handt (90. Schnauß), Saal

SV Braunsbedra: Henze – Popov, Fomba, Toth (86. Epouhe), Abdelouahed, Polishchuk, Zinchenko, Nicolae (57. Schulze), Hägele, Glaubitz (57. Dahaba), Voigt

Tore: 1:0 Alexander Saal (30.), 2:0 Fabian Keidel (90.+1); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Christian Reinsch, Steffen Klaus; Zuschauer: 59