Der FC RSK Freyburg errang am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 120 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB Oberröblingen.

Freyburg/MTU. Die 120 Besucher des Jahnstadions Freyburg haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Freyburger besiegten das Team aus Oberröblingen mit 2:0 (0:0) souverän.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 17 Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Bonandji Valentim Pereira Nunes das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

FC RSK Freyburg führt mit 2:0 – 83. Minute

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Leon Staupendahl den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (83.). Damit war der Erfolg der Freyburger entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC RSK Freyburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Oberröblingen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben, einer Gelb-Roten (85.) sowie einer Roten Karte (90.).

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – VfB Oberröblingen

FC RSK Freyburg: Derbek (75. Katzmarek) – Sambu (81. Beyer), Rosenberg (81. Schirner), Mänicke, Töpe (81. Illig), Pereira Nunes, Schulz, Kaiser, Großmann, Kirchhoff (51. Staupendahl), Weise

VfB Oberröblingen: Beek – Michael, Franke, Meißner (33. Cepa), Pulz, Altenburg (81. Kirchner), Koch, Strese, Kummer, Wanski, Ernst

Tore: 1:0 Bonandji Valentim Pereira Nunes (62.), 2:0 Leon Staupendahl (83.); Schiedsrichter: Oskar Schubert (Halle); Assistenten: Luis Meyer, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 120