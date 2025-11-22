Ein 2:2 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von BSC 99 Laucha und SV Wacker 1919 Wengelsdorf am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Laucha/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der BSC 99 Laucha und der SV Wacker 1919 Wengelsdorf am Samstag 2:2 (0:0) getrennt.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Johann Thieme das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (55.). Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Eric Lewinski den Ball ins Netz (65.).

BSC 99 Laucha und SV Wacker 1919 Wengelsdorf – 1:1 in Minute 65

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf kassierte zweimal Gelb. Unentschieden. Lauchas Fabian Keidel konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 11

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der BSC 99 Laucha kassierte einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur fünf Minuten vor Spielende gelang es Ralph Marschhausen, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Weißenfelser zu erlangen (85.). Der BSC 99 Laucha rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

BSC 99 Laucha: Niehoff – Schmidt, Saal, Schumann, Thieme, Handt (87. Sielaff), Hahnemann (89. Porse), Keidel, Krentz, Bothe, Riesen

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler – Hempel, Lewinski, Woithe, Marschhausen, Horstka, Hähnel, Erovic, Osmanaj, Elmi (46. Zimmermann), Khodadadkheyl

Tore: 1:0 Johann Thieme (55.), 1:1 Eric Lewinski (65.), 2:1 Fabian Keidel (76.), 2:2 Ralph Marschhausen (85.); Schiedsrichter: Pascal Werner (Dessau-Roßlau); Assistenten: Marcel Klein, Tim Treizel; Zuschauer: 43