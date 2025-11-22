Für den Gastgeber BSC 99 Laucha endete das Spiel gegen den SV Wacker 1919 Wengelsdorf am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einer 2:2 (0:0)-Punkteteilung.

Laucha/MTU. Der BSC 99 Laucha und der SV Wacker 1919 Wengelsdorf haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (0:0).

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Johann Thieme das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (55.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Eric Lewinski (65.) erzielt wurde.

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf steckte zweimal Gelb ein. Unentschieden. Lauchas Fabian Keidel konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 11

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der BSC 99 Laucha musste einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Ralph Marschhausen, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Weißenfelser zu erreichen (85.). Der BSC 99 Laucha rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

BSC 99 Laucha: Niehoff – Riesen, Keidel, Handt (87. Sielaff), Schmidt, Bothe, Thieme, Schumann, Saal, Krentz, Hahnemann (89. Porse)

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler – Osmanaj, Hempel, Marschhausen, Woithe, Lewinski, Horstka, Khodadadkheyl, Erovic, Hähnel, Elmi (46. Zimmermann)

Tore: 1:0 Johann Thieme (55.), 1:1 Eric Lewinski (65.), 2:1 Fabian Keidel (76.), 2:2 Ralph Marschhausen (85.); Schiedsrichter: Pascal Werner (Dessau-Roßlau); Assistenten: Marcel Klein, Tim Treizel; Zuschauer: 43