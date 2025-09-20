Ein 2:2 (2:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SSC Weißenfels II und VfB Oberröblingen am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Weißenfels/MTU. Am Samstag haben sich der SSC Weißenfels II und der VfB Oberröblingen eine spannende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:1).

Erik Scherbaum (SSC Weißenfels II) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Luca Säuberlich (12.) erzielt wurde.

12. Minute: SSC Weißenfels II liegt mit 2:0 vorne

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

In Minute 77 fiel der finale Treffer der Partie. 32 Minuten nach der Pause gelang es Lennart Ryan Kummer, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Sangerhauser zu erlangen (77.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB Oberröblingen wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels II beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der SSC Weißenfels II sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – VfB Oberröblingen

SSC Weißenfels II: Magul – Ducke (45. Petrick), Barnickel, Baust (67. Karl), Kresse, Beyer, Säuberlich (75. Roy), Scherbaum (11. Häcker), Thormann, Scheiding, Hauer

VfB Oberröblingen: Beek – Wanski, Altenburg (71. Altenburg), Michael (45. Ernst), Meißner, Franke, Kummer, Wenske, Pulz, Strese

Tore: 1:0 Erik Scherbaum (5.), 2:0 Luca Säuberlich (12.), 2:1 (33.), 2:2 Lennart Ryan Kummer (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Franz Deutschbein, Daniel Rabe; Zuschauer: 33