Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Heimverein SSC Weißenfels II gegen den VfB Oberröblingen ein 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Weißenfels/MTU. Der SSC Weißenfels II und der VfB Oberröblingen haben sich am Samstag in einer aufregenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:1).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Erik Scherbaum das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Die Weißenfelser legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Luca Säuberlich der Torschütze (12.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

In Minute 77 fiel das letzte Tor der Partie. 32 Minuten nach Anpfiff gelang es Lennart Ryan Kummer, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Sangerhauser zu erreichen (77.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Oberröblingen wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels II beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der SSC Weißenfels II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – VfB Oberröblingen

SSC Weißenfels II: Magul – Scheiding, Baust (67. Karl), Barnickel, Kresse, Scherbaum (11. Häcker), Säuberlich (75. Roy), Ducke (45. Petrick), Hauer, Beyer, Thormann

VfB Oberröblingen: Beek – Wanski, Wenske, Altenburg (71. Altenburg), Pulz, Meißner, Kummer, Franke, Strese, Michael (45. Ernst)

Tore: 1:0 Erik Scherbaum (5.), 2:0 Luca Säuberlich (12.), 2:1 (33.), 2:2 Lennart Ryan Kummer (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Franz Deutschbein, Daniel Rabe; Zuschauer: 33