Am 23. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Heimverein SV Romonta 90 Stedten gegen den VfB 1906 Sangerhausen II ein 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Der SV Romonta 90 Stedten und der VfB 1906 Sangerhausen II haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 2:2 (1:1).

Robert Knopp (VfB 1906 Sangerhausen II) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Doch die Mansfelder gaben sich nicht so leicht geschlagen: Eine Minute vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Philipp Böttger erzielt.

Minute 44 SV Romonta 90 Stedten und VfB 1906 Sangerhausen II im Gleichstand – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen II steckte einmal Gelb ein. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Mario Eichmann. Unentschieden. Sangerhausens Florian Graf konnte seinem Team in Minute 66 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 23

31 Minuten nach der Pause konnte Marcell Siedler (Stedten) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Stedten erreichen (76.).

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – VfB 1906 Sangerhausen II

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Lindau, Siedler, Gänsler (70. Merker), Höher, Maak, Prenz (46. Hauser), Schreiber (83. Dincel), Grünhage, Thomas (70. Willer), Böttger

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Fuhrmann, Buchhorn (87. Kurotschkin), Knopp, Raase (46. Graf), Hetke, Roßner, Herbach, Kamprath (46. Eisler), Dietze (78. Knauer), Scholz

Tore: 0:1 Robert Knopp (7.), 1:1 Philipp Böttger (44.), 1:2 Florian Graf (66.), 2:2 Marcell Siedler (76.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Frank Sanetra; Zuschauer: 45