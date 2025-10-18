Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erreichte der Gastgeber SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gegen den SV Wacker 1919 Wengelsdorf ein 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Weißenfels/MTU. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und der SV Wacker 1919 Wengelsdorf haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 2:2 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (20.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Kenan Erovic das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (47.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male zur Tat schreiten. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 kassierte noch einmal Gelb (48.). Die Weißenfelser konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Erik Rothhoff der Torschütze (61.).

In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. steckte noch einmal Gelb ein. Unentschieden. Weißenfels' Joao Carlos Dos Prazeres Pires konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Unmittelbar darauf gelang es Mathias Zimmermann, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Weißenfelser zu erlangen (90.+1). Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Denzin (85. Brendel), Ullmann, F. Kopp, Freudenberg, Kowol (78. Knappe), Drischmann (46. L. Schmidt), Kräuter (73. Dos Prazeres Pires), L. Kopp, Rothhoff (78. Ghebregergis), Krämer

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Erovic, Goltz, Horstka (61. Khodadadkheyl), Beier (88. Graf), Woithe, Elmi, Hempel, Rutz (68. Zimmermann), Lewinski, Hähnel

Tore: 0:1 Kenan Erovic (47.), 1:1 Erik Rothhoff (61.), 2:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (88.), 2:2 Mathias Zimmermann (90.+1); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Sebastian Proft, Daniel Göttel; Zuschauer: 63