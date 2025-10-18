Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Heimverein SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gegen den SV Wacker 1919 Wengelsdorf ein 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Weißenfels/MTU. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und der SV Wacker 1919 Wengelsdorf haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (20.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Kenan Erovic für Wengelsdorf traf und zwei Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (47.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male eingreifen. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 kassierte noch einmal Gelb (48.). Die Weißenfelser konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Erik Rothhoff der Torschütze (61.).

Minute 61 SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 auf Augenhöhe mit SV Wacker 1919 Wengelsdorf – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. steckte noch einmal Gelb ein. Unentschieden. Weißenfels' Joao Carlos Dos Prazeres Pires konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Schon drei Minuten darauf konnte Mathias Zimmermann (Wengelsdorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Wengelsdorf erzielen (90.+1). Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kräuter (73. Dos Prazeres Pires), Ullmann, Rothhoff (78. Ghebregergis), F. Kopp, Krämer, Denzin (85. Brendel), Freudenberg, Drischmann (46. L. Schmidt), L. Kopp, Kowol (78. Knappe)

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Erovic, Lewinski, Beier (88. Graf), Horstka (61. Khodadadkheyl), Elmi, Hähnel, Hempel, Goltz, Woithe, Rutz (68. Zimmermann)

Tore: 0:1 Kenan Erovic (47.), 1:1 Erik Rothhoff (61.), 2:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (88.), 2:2 Mathias Zimmermann (90.+1); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Sebastian Proft, Daniel Göttel; Zuschauer: 63