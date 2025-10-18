Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Gastgeber SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gegen den SV Wacker 1919 Wengelsdorf ein 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Weißenfels/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und der SV Wacker 1919 Wengelsdorf am Samstag 2:2 (0:0) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (20.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Kenan Erovic (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte in der 2. Minute der zweiten Halbzeit (47.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 musste noch einmal Gelb hinnehmen (48.). Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Erik Rothhoff den Ball ins Netz (61.).

61. Minute SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gleichauf mit SV Wacker 1919 Wengelsdorf – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. steckte noch einmal Gelb ein. Unentschieden. Weißenfels' Joao Carlos Dos Prazeres Pires konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Nur drei Minuten darauf konnte Mathias Zimmermann (Wengelsdorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Wengelsdorf erreichen (90.+1). Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kräuter (73. Dos Prazeres Pires), F. Kopp, Denzin (85. Brendel), L. Kopp, Kowol (78. Knappe), Krämer, Ullmann, Rothhoff (78. Ghebregergis), Drischmann (46. L. Schmidt), Freudenberg

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Hähnel, Hempel, Woithe, Lewinski, Goltz, Horstka (61. Khodadadkheyl), Rutz (68. Zimmermann), Elmi, Beier (88. Graf), Erovic

Tore: 0:1 Kenan Erovic (47.), 1:1 Erik Rothhoff (61.), 2:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (88.), 2:2 Mathias Zimmermann (90.+1); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Sebastian Proft, Daniel Göttel; Zuschauer: 63