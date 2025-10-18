Ein 2:2 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und SV Wacker 1919 Wengelsdorf am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Weißenfels/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und der SV Wacker 1919 Wengelsdorf am Samstag 2:2 (0:0) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (20.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Kenan Erovic (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte in der 2. Minute der zweiten Halbzeit (47.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 kassierte noch einmal Gelb (48.). Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Erik Rothhoff den Ball ins Netz (61.).

1:1 Ausgleich im Spiel SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gegen SV Wacker 1919 Wengelsdorf – Minute 61

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. kassierte noch einmal Gelb. Unentschieden. Weißenfels' Joao Carlos Dos Prazeres Pires konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Nach wenigen Momenten gelang es Mathias Zimmermann, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Weißenfelser zu erlangen (90.+1). Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Krämer, Kräuter (73. Dos Prazeres Pires), Drischmann (46. L. Schmidt), Kowol (78. Knappe), Ullmann, Denzin (85. Brendel), F. Kopp, Freudenberg, L. Kopp, Rothhoff (78. Ghebregergis)

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Hähnel, Horstka (61. Khodadadkheyl), Lewinski, Woithe, Hempel, Rutz (68. Zimmermann), Goltz, Elmi, Erovic, Beier (88. Graf)

Tore: 0:1 Kenan Erovic (47.), 1:1 Erik Rothhoff (61.), 2:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (88.), 2:2 Mathias Zimmermann (90.+1); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Sebastian Proft, Daniel Göttel; Zuschauer: 63