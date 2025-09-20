Ein 2:2 (2:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SSC Weißenfels II und VfB Oberröblingen am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Weißenfels/MTU. Der SSC Weißenfels II und der VfB Oberröblingen haben sich am Samstag in einer aufregenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:1).

Erik Scherbaum (SSC Weißenfels II) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Weißenfelser legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Luca Säuberlich der Torschütze (12.).

SSC Weißenfels II führt nach 12 Minuten 2:0

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

32 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Lennart Ryan Kummer (Oberröblingen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Oberröblingen erreichen (77.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Oberröblingen wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels II beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der SSC Weißenfels II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – VfB Oberröblingen

SSC Weißenfels II: Magul – Säuberlich (75. Roy), Barnickel, Thormann, Kresse, Scherbaum (11. Häcker), Hauer, Beyer, Baust (67. Karl), Ducke (45. Petrick), Scheiding

VfB Oberröblingen: Beek – Strese, Wenske, Meißner, Michael (45. Ernst), Altenburg (71. Altenburg), Wanski, Franke, Kummer, Pulz

Tore: 1:0 Erik Scherbaum (5.), 2:0 Luca Säuberlich (12.), 2:1 (33.), 2:2 Lennart Ryan Kummer (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Franz Deutschbein, Daniel Rabe; Zuschauer: 33