Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erreichte der Gastgeber SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gegen den SV Wacker 1919 Wengelsdorf ein 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Weißenfels/MTU. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und der SV Wacker 1919 Wengelsdorf haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (20.). Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst angepfiffen, als Kenan Erovic für Wengelsdorf traf und zwei Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (47.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male zur Tat schreiten. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 steckte noch einmal Gelb ein (48.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Erik Rothhoff (61.) erzielt wurde.

61. Minute SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gleichauf mit SV Wacker 1919 Wengelsdorf – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. musste noch einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Weißenfels' Joao Carlos Dos Prazeres Pires konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Nach wenigen Momenten gelang es Mathias Zimmermann, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Weißenfelser zu erlangen (90.+1). Die Weißenfelser haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Ullmann, Drischmann (46. L. Schmidt), F. Kopp, Kowol (78. Knappe), L. Kopp, Krämer, Freudenberg, Kräuter (73. Dos Prazeres Pires), Rothhoff (78. Ghebregergis), Denzin (85. Brendel)

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Rutz (68. Zimmermann), Erovic, Horstka (61. Khodadadkheyl), Goltz, Hähnel, Lewinski, Woithe, Hempel, Beier (88. Graf), Elmi

Tore: 0:1 Kenan Erovic (47.), 1:1 Erik Rothhoff (61.), 2:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (88.), 2:2 Mathias Zimmermann (90.+1); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Sebastian Proft, Daniel Göttel; Zuschauer: 63