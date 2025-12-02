Der SSC Weißenfels II erzielte am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 73 Zuschauern einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den FC RSK Freyburg.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 73 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Weißenfelser waren den Gästen aus Freyburg mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

Erik Scherbaum (SSC Weißenfels II) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Weißenfelser legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Robin Schumann der Torschütze (17.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

SSC Weißenfels II liegt in Minute 17 2:0 vorn

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der FC RSK Freyburg steckte zweimal Gelb ein.

Der letzte Treffer fiel kurz nach dem Seitenwechsel. Sechs Minuten nach Anpfiff gelang es Tony Barnickel, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (51.). In Spielminute 90 handelte sich der FC RSK Freyburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – FC RSK Freyburg

SSC Weißenfels II: Magul – Schumann (55. Lehmann), Scheiding, Barnickel, Ducke, Köllner (83. Roy), Baust (66. Säuberlich), Olajide (46. Haufe), Koch, Hauer (74. Kresse), Scherbaum

FC RSK Freyburg: Derbek – Schied (70. Alalo), Kaiser (65. Mänicke), Schulz, Schirner, Sambu (46. Staupendahl), Pereira Nunes, Bagdohn, Weise, Großmann (62. Beyer), Töpe (80. Cebulla)

Tore: 1:0 Erik Scherbaum (4.), 2:0 Robin Schumann (17.), 3:0 Tony Barnickel (51.); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Alexander Markus, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 73