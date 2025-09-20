Der SV Braunsbedra errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 76 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Braunsbedra/MTU. Die 76 Besucher des Stadions des Friedens haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Braunsbedraner besiegten das Team aus Weißenfels mit 3:0 (1:0) souverän.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Joao Dahaba das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Braunsbedra musste einmal Gelb hinnehmen (60.). In der zweiten Halbzeit setzte Braunsbedra noch einen drauf: In Minute 67 wurde das zweite Tor durch Kai Roman Richter erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

2:0 Vorsprung für SV Braunsbedra – Minute 67

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Eric Hägele (Braunsbedra) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (83.). Mit 3:0 verließen die Braunsbedraner den Platz als Sieger. In Spielminute 83 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Die Braunsbedraner haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Braunsbedra: Henze – Voigt, Popov, Böhme, Krechky (68. Fomba), Richter, Dahaba (79. Reifarth), Glaubitz, Odufuye, Hägele (85. Tagne Takou), Zinchenko

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schmidt – Stadler (51. Kräuter), Rothhoff, Kopp, Kopp, Schmidt, Kowol (63. Krämer), Denzin, Dos Prazeres Pires, Kammler, Ullmann (79. Köhler)

Tore: 1:0 Joao Dahaba (9.), 2:0 Kai Roman Richter (67.), 3:0 Eric Hägele (83.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Lukas Dennis Pötzsch, Roman Schönemann; Zuschauer: 76