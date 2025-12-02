Ergebnis 12. Spieltag 3:0 – Heimsieg für TSV Großkorbetha gegen VfB 1906 Sangerhausen II
Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der TSV Großkorbetha vor 73 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen II freuen.
Weißenfels/MTU. Die 73 Besucher des Wilhelm-Kaiser-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten das Team aus Sangerhausen mit 3:0 (1:0) souverän.
Schon kurz nach Anpfiff schoss Jonas Schneider das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Das zweite Tor konnten die Weißenfelser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Jonas Küster den Ball ins Netz.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Weißenfels
- Wettbewerb: Landesklasse 6
- Spieltag: 12
56. Minute: TSV Großkorbetha mit 2:0 Vorsprung
Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der VfB 1906 Sangerhausen II musste zweimal Gelb hinnehmen.
In Minute 67 fiel das letzte Tor der Partie. 22 Minuten nach Anpfiff gelang es Schneider, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (67.).
Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – VfB 1906 Sangerhausen II
TSV Großkorbetha: Stark – Thurm (72. Binneböse), Hesse, Hartmann, P. Knothe, F. F. Knothe (72. Schenk), Küster (89. Berbig), Hanschke, Schneider (80. Roth), Seidel, Große
VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Gümül, Dietze (77. Franke), Baum, Schröter, Eisler (77. Grübner), Grüllmeyer, Schneider, Kamprath, Hetke, Buchhorn
Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Küster (56.), 3:0 Jonas Schneider (67.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Robert Blöhm, Sander Hahnwald; Zuschauer: 73