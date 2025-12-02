Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der TSV Großkorbetha vor 73 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen II freuen.

Weißenfels/MTU. Die 73 Besucher des Wilhelm-Kaiser-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten das Team aus Sangerhausen mit 3:0 (1:0) souverän.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Jonas Schneider das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Das zweite Tor konnten die Weißenfelser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Jonas Küster den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

56. Minute: TSV Großkorbetha mit 2:0 Vorsprung

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der VfB 1906 Sangerhausen II musste zweimal Gelb hinnehmen.

In Minute 67 fiel das letzte Tor der Partie. 22 Minuten nach Anpfiff gelang es Schneider, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (67.).

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – VfB 1906 Sangerhausen II

TSV Großkorbetha: Stark – Thurm (72. Binneböse), Hesse, Hartmann, P. Knothe, F. F. Knothe (72. Schenk), Küster (89. Berbig), Hanschke, Schneider (80. Roth), Seidel, Große

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Gümül, Dietze (77. Franke), Baum, Schröter, Eisler (77. Grübner), Grüllmeyer, Schneider, Kamprath, Hetke, Buchhorn

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Küster (56.), 3:0 Jonas Schneider (67.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Robert Blöhm, Sander Hahnwald; Zuschauer: 73