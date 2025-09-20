Der SV Braunsbedra errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 76 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Braunsbedra/MTU. Die 76 Besucher des Stadions des Friedens haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Braunsbedraner besiegten das Team aus Weißenfels mit 3:0 (1:0) souverän.

Joao Dahaba (SV Braunsbedra) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Braunsbedra kassierte einmal Gelb (60.). In der zweiten Halbzeit setzte Braunsbedra noch einen drauf: In Minute 67 wurde das zweite Tor durch Kai Roman Richter erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

2:0 Vorsprung für SV Braunsbedra – 67. Minute

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Eric Hägele (Braunsbedra) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (83.). Mit 3:0 verließen die Braunsbedraner den Platz als Sieger. In Spielminute 83 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Die Braunsbedraner sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Braunsbedra: Henze – Voigt, Zinchenko, Hägele (85. Tagne Takou), Popov, Böhme, Glaubitz, Dahaba (79. Reifarth), Krechky (68. Fomba), Odufuye, Richter

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schmidt – Denzin, Schmidt, Kopp, Kowol (63. Krämer), Stadler (51. Kräuter), Dos Prazeres Pires, Rothhoff, Kammler, Ullmann (79. Köhler), Kopp

Tore: 1:0 Joao Dahaba (9.), 2:0 Kai Roman Richter (67.), 3:0 Eric Hägele (83.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Lukas Dennis Pötzsch, Roman Schönemann; Zuschauer: 76