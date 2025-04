Dem FC RSK Freyburg glückte es am 21. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Wacker 1919 Wengelsdorf mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 110 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Freyburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 110 Besuchern des Jahnstadions Freyburg geboten. Die Freyburger setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Wengelsdorf durch.

Pierre Gottschalk (FC RSK Freyburg) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der FC RSK Freyburg steckte einmal Gelb ein (44.). Die Freyburger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Christoph Beltz der Torschütze (60.).

1:1 Ausgleich im Spiel FC RSK Freyburg gegen SV Wacker 1919 Wengelsdorf – 60. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC RSK Freyburg kassierte noch einmal Gelb. Unentschieden. Freyburgs Steven Krumbholz konnte seinem Team in Minute 66 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 21

Das finale Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Pause, als Krumbholz den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (73.). Damit war der Triumph der Freyburger gesichert. In Spielminute 86 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

FC RSK Freyburg: Madeja – Bartel (55. Kolata), Kaiser (77. K. Alalo), S. Alalo, D. Keller (88. Mohrmann), Krumbholz (85. Götze), Gottschalk, Schirner, Söll, Schulz, Weise

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz – Fabian (77. Ibak), Beltz, Böhme, Woithe, Lewinski, Beier (75. Yel), Horstka, Erovic, Zimmermann, Khodadadkheyl

Tore: 1:0 Pierre Gottschalk (14.), 1:1 Christoph Beltz (60.), 2:1 Steven Krumbholz (66.), 3:1 Steven Krumbholz (73.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Kilian Kunert, Jens Sittel; Zuschauer: 110