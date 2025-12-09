Dem Sportring Mücheln glückte es am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 mit 3:1 (2:1) zu besiegen. 72 Zuschauer waren live dabei.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Die 72 Besucher auf dem Sportplatz Mücheln haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Müchelner besiegten die Gäste aus Weißenfels mit 3:1 (2:1) souverän.

Nach lediglich 19 Minuten schoss Paul Sell das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Lukas Kräuter den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel Sportring Mücheln gegen SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – 35. Minute

Unentschieden. Müchelns Paul Heiko Schubert konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Finn Andreas Marggraf wurde für Yannik Jaskula eingesetzt und Robin Saddei für Lennert Damian Büttner. Auf der Gastseite räumten Nick Simon für Luca Brendel und Joao Carlos Dos Prazeres Pires für Fabian Kopp den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter handeln. Der Sportring Mücheln e.V. musste zweimal Gelb hinnehmen.

35 Minuten nach der Pause konnte Robin Saddei (Mücheln) den Ball über die Linie bringen (80.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Müchelner sind dennoch auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

Sportring Mücheln: Mund – Semmer, Hiersig, Schubert (88. Kunze), Sell (84. Reinboth), Kuhnert, Grosser, Berghammer (77. Sommerwerk), Büttner (61. Saddei), Maak, Jaskula (53. Marggraf)

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Dos Prazeres Pires (56. Kopp), Krämer, Ullmann, Köhler, Simon (48. Brendel), Soulama, Rothhoff, Kräuter, Ghebregergis, Kowol

Tore: 1:0 Paul Sell (19.), 1:1 Lukas Kräuter (35.), 2:1 Paul Heiko Schubert (42.), 3:1 Robin Saddei (80.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Peter Dännhardt, Holger Bornschein; Zuschauer: 72