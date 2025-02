Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der SV Romonta 90 Stedten vor 38 Zuschauern über einen soliden 3:1 (2:0)-Sieg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 freuen.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Die 38 Besucher auf dem Sportplatz Stedten haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Mansfelder schlugen das Team aus Weißenfels mit 3:1 (2:0) souverän.

Der erste Treffer fiel kurz nach Kick-Off, als Eric Willer für Stedten traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Mansfelder waren aber noch nicht fertig: In Minute 45 wurde das zweite Tor durch Tobias Höher erzielt.

45. Minute: SV Romonta 90 Stedten mit 2:0 Vorsprung

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. kassierte einmal Gelb. Es sah nicht gut aus für Weißenfels. Aber dann musste der SV Romonta 90 Stedten auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tom Kammler nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 17

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der SV Romonta 90 Stedten musste einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Leon-Justin Hauser (Stedten) den Ball über die Linie bringen (84.). Mit 3:1 verließen die Mansfelder den Platz als Sieger. Der SV Romonta 90 Stedten hat sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Maak, Gänsler, Willer, Prenz, Höher (82. Dincel), Hauser (86. Nachtwein), Schreiber (88. Thomas), Böttger, Merker (90. Yermolenko), Grünhage

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schirmer – Reiche (68. Kopp), Kowol (55. Zobel), Köhler, Schmidt (60. Kammler), Mai, Schell, Ullmann, Drischmann (55. Stadler), Simon (55. Krämer), Denzin

Tore: 1:0 Eric Willer (7.), 2:0 Tobias Höher (45.), 2:1 Tom Kammler (75.), 3:1 Leon-Justin Hauser (84.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Jürgen Müller, Rainer Burow; Zuschauer: 38