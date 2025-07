Ein 3:3 (2:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Braunsbedra und SV Bl.-W. Farnstädt 1 am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Braunsbedra/MTU. Am Samstag haben sich der SV Braunsbedra und der SV Bl.-W. Farnstädt 1 ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (2:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Lutz Marschhausen (Weißenfels) ausgesprochen. Alles in allem zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Gleich nach Spielstart schoss Julinho Monteiro Bacai das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Idrisa Sidi Sambu den Ball ins Netz.

SV Braunsbedra führt nach 25 Minuten 2:0

Mit einem Spielstand von 2:0 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Nils Reiter/Farnstädt (76 und 77.), gefolgt von Julius Schock (SV Bl.-W. Farnstädt 1) in Minute 90.+2. Spielstand 3:2 für den SV Bl.-W. Farnstädt 1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Schon drei Minuten später konnte Peer Hassel (Braunsbedra) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Braunsbedra erreichen (90.+5).

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Bl.-W. Farnstädt 1

SV Braunsbedra: Simnica – Sanha Bacai (86. Camara), Odufuye, Werner (90. Ochse), Hassel, Schulze, Sidi Sambu, Glaubitz, Voigt, Monteiro Bacai, Pereira Nunes (63. Dubelzek)

SV Bl.-W. Farnstädt 1: Kuhnt – Haffke, Schmidt, Dittmann-Wenig (75. Fleer), Leinung (61. Reiter), Raspe (67. Kuttig), Swientek, Nimz, Schock, Keilhaupt, Sauter

Tore: 1:0 Julinho Monteiro Bacai (9.), 2:0 Idrisa Sidi Sambu (25.), 2:1 Nils Reiter (76.), 2:2 Nils Reiter (77.), 2:3 Julius Schock (90.+2), 3:3 Peer Hassel (90.+5); Schiedsrichter: Lutz Marschhausen (Weißenfels); Assistenten: Carsten Kreft, Lennox Jäger; Zuschauer: 388