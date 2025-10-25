Ergebnis 8. Spieltag 4:0 – FC RSK Freyburg behält gegen SV Großgrimma eindeutig die Oberhand
Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 6 erzielten Ronny Sieber und sein Team FC RSK Freyburg gegen den SV Großgrimma – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.
Freyburg/MTU. Die 140 Besucher des Jahnstadions Freyburg haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Freyburger besiegten das Team aus Großgrimma mit 4:0 (1:0) deutlich.
Max Schirner traf für den FC RSK Freyburg in Spielminute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. In der zweiten Halbzeit setzte Freyburg noch einen drauf: In Minute 73 wurde ein weiteres Tor durch Felix Kaiser erzielt.
FC RSK Freyburg mit 2:0 vorne – 73. Minute
Der Siegeszug der Freyburger brach nicht ab. Minute 80: Freyburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Malam Sidi Sambu ein.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Freyburg
- Wettbewerb: Landesklasse 6
- Spieltag: 8
Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Khail Alalo den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (85.). Damit war der Erfolg der Freyburger gesichert. Der FC RSK Freyburg sicherte sich somit Platz zwei.
Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – SV Großgrimma
FC RSK Freyburg: Madeja – Pereira Nunes, Mänicke, Töpe (65. Alalo), Schulz, Weise, Großmann (80. Illig), Schied (65. Rosenberg), Sambu, Schirner, Bagdohn (69. Kaiser)
SV Großgrimma: Meißner – Beyer, Zech, Göbel, Pillert, Rackowitz, Wöpe, Schneider (30. Bach), Weidner, Angeli, Baum
Tore: 1:0 Max Schirner (14.), 2:0 Felix Kaiser (73.), 3:0 Malam Sidi Sambu (80.), 4:0 Khail Alalo (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Thomas Nolte, Lenny Kullmann; Zuschauer: 140