Der FC RSK Freyburg unter Leitung von Coach Ronny Sieber feierte ein überlegenes Ergebnis über den SV Großgrimma mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

Freyburg/MTU. Die 140 Besucher des Jahnstadions Freyburg haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Freyburger besiegten die Gäste aus Großgrimma mit 4:0 (1:0) deutlich.

Max Schirner (FC RSK Freyburg) netzte 14 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Freyburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Felix Kaiser den Ball ins Netz.

Minute 73: FC RSK Freyburg mit 2:0 Vorsprung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 80: Freyburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Malam Sidi Sambu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Bereits fünf Minuten darauf konnte Khail Alalo (Freyburg) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 4:0 verließen die Freyburger den Platz als Sieger. Die Freyburger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – SV Großgrimma

FC RSK Freyburg: Madeja – Sambu, Großmann (80. Illig), Bagdohn (69. Kaiser), Pereira Nunes, Schulz, Schirner, Weise, Töpe (65. Alalo), Mänicke, Schied (65. Rosenberg)

SV Großgrimma: Meißner – Baum, Göbel, Angeli, Schneider (30. Bach), Weidner, Rackowitz, Zech, Beyer, Wöpe, Pillert

Tore: 1:0 Max Schirner (14.), 2:0 Felix Kaiser (73.), 3:0 Malam Sidi Sambu (80.), 4:0 Khail Alalo (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Thomas Nolte, Lenny Kullmann; Zuschauer: 140