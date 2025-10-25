Der FC RSK Freyburg unter Leitung von Trainer Ronny Sieber feierte ein überlegenes Ergebnis über den SV Großgrimma mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

Freyburg/MTU. Die 140 Besucher des Jahnstadions Freyburg haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Freyburger schlugen die Gäste aus Großgrimma mit 4:0 (1:0) deutlich.

Max Schirner (FC RSK Freyburg) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Freyburg noch einen drauf: In Minute 73 wurde ein weiteres Tor durch Felix Kaiser erzielt.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 80: Freyburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Malam Sidi Sambu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Nur fünf Minuten später konnte Khail Alalo (Freyburg) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 4:0 gingen die Freyburger als Sieger vom Platz. Die Freyburger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – SV Großgrimma

FC RSK Freyburg: Madeja – Schied (65. Rosenberg), Töpe (65. Alalo), Mänicke, Weise, Schirner, Schulz, Bagdohn (69. Kaiser), Sambu, Pereira Nunes, Großmann (80. Illig)

SV Großgrimma: Meißner – Baum, Schneider (30. Bach), Beyer, Rackowitz, Angeli, Weidner, Zech, Wöpe, Pillert, Göbel

Tore: 1:0 Max Schirner (14.), 2:0 Felix Kaiser (73.), 3:0 Malam Sidi Sambu (80.), 4:0 Khail Alalo (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Thomas Nolte, Lenny Kullmann; Zuschauer: 140