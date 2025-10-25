Fußball-Landesklasse 6: Mit einem beeindruckenden 4:0 (1:0) ging der FC RSK Freyburg von Coach Ronny Sieber aus dem Spiel mit dem SV Großgrimma vom Platz.

4:0 – FC RSK Freyburg in der Begegnung mit SV Großgrimma deutlich überlegen

Freyburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 140 Besuchern des Jahnstadions Freyburg geboten. Die Freyburger setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Großgrimma durch.

In Minute 14 schoss Max Schirner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Freyburger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Felix Kaiser der Torschütze (73.).

Minute 73: FC RSK Freyburg liegt mit 2:0 vorne

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 80: Freyburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Malam Sidi Sambu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Khail Alalo den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 erweiterte (85.). Damit war der Erfolg der Freyburger gesichert. Die Freyburger haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – SV Großgrimma

FC RSK Freyburg: Madeja – Schirner, Schied (65. Rosenberg), Sambu, Weise, Bagdohn (69. Kaiser), Pereira Nunes, Mänicke, Töpe (65. Alalo), Großmann (80. Illig), Schulz

SV Großgrimma: Meißner – Wöpe, Schneider (30. Bach), Pillert, Beyer, Weidner, Angeli, Zech, Baum, Göbel, Rackowitz

Tore: 1:0 Max Schirner (14.), 2:0 Felix Kaiser (73.), 3:0 Malam Sidi Sambu (80.), 4:0 Khail Alalo (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Thomas Nolte, Lenny Kullmann; Zuschauer: 140