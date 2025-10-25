Fußball-Landesklasse 6: Mit einem beeindruckenden 4:0 (1:0) ging der FC RSK Freyburg von Trainer Ronny Sieber aus dem Kräftemessen mit dem SV Großgrimma vom Platz.

4:0 – FC RSK Freyburg in der Partie gegen SV Großgrimma deutlich souverän

Freyburg/MTU. Die 140 Besucher des Jahnstadions Freyburg haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Freyburger schlugen die Gäste aus Großgrimma mit 4:0 (1:0) deutlich.

Max Schirner (FC RSK Freyburg) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Freyburg noch einen drauf: In Minute 73 wurde das zweite Tor durch Felix Kaiser erzielt.

2:0 Vorsprung für FC RSK Freyburg – Minute 73

Der Siegeszug der Freyburger brach nicht ab. Minute 80: Freyburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Malam Sidi Sambu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Unmittelbar darauf gelang es Khail Alalo, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu erweitern (85.). Die Freyburger haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – SV Großgrimma

FC RSK Freyburg: Madeja – Mänicke, Großmann (80. Illig), Schied (65. Rosenberg), Schulz, Weise, Töpe (65. Alalo), Sambu, Bagdohn (69. Kaiser), Pereira Nunes, Schirner

SV Großgrimma: Meißner – Baum, Zech, Göbel, Angeli, Rackowitz, Weidner, Pillert, Wöpe, Beyer, Schneider (30. Bach)

Tore: 1:0 Max Schirner (14.), 2:0 Felix Kaiser (73.), 3:0 Malam Sidi Sambu (80.), 4:0 Khail Alalo (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Thomas Nolte, Lenny Kullmann; Zuschauer: 140