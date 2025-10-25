Der FC RSK Freyburg unter Leitung von Trainer Ronny Sieber feierte ein überlegenes Ergebnis über den SV Großgrimma mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

4:0 – FC RSK Freyburg in der Partie gegen SV Großgrimma deutlich überlegen

Freyburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 140 Besuchern des Jahnstadions Freyburg geboten. Die Freyburger setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Großgrimma durch.

Max Schirner traf für den FC RSK Freyburg in Minute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. In der zweiten Halbzeit setzte Freyburg noch einen drauf: In Minute 73 wurde ein weiteres Tor durch Felix Kaiser erzielt.

FC RSK Freyburg in Minute 73 2:0 in Führung

Der Siegeszug der Freyburger brach nicht ab. Minute 80: Freyburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Malam Sidi Sambu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Khail Alalo den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (85.). Damit war der Erfolg der Freyburger entschieden. Der FC RSK Freyburg hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – SV Großgrimma

FC RSK Freyburg: Madeja – Pereira Nunes, Weise, Großmann (80. Illig), Töpe (65. Alalo), Schied (65. Rosenberg), Sambu, Mänicke, Schulz, Bagdohn (69. Kaiser), Schirner

SV Großgrimma: Meißner – Göbel, Beyer, Rackowitz, Angeli, Weidner, Schneider (30. Bach), Baum, Wöpe, Zech, Pillert

Tore: 1:0 Max Schirner (14.), 2:0 Felix Kaiser (73.), 3:0 Malam Sidi Sambu (80.), 4:0 Khail Alalo (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Thomas Nolte, Lenny Kullmann; Zuschauer: 140