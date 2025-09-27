Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 69 Zuschauern einen klaren 4:1 (0:1)-Sieg gegen den FC RSK Freyburg.

Weißenfels/MTU. Im Spiel zwischen Weißenfels und Freyburg am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 4:1 (0:1)-Erfolg für das Team aus Weißenfels.

Die Weißenfelser Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in einer ersten Halbzeit bis dahin ohne Tore in Minute 37 dann von Ciprian Ungureanu ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Freyburgern eine unverhoffte Führung (37.). Das zweite Tor konnten die Weißenfelser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Christopher-Ramon Denzin den Ball ins Netz.

58. Minute SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 auf Augenhöhe mit FC RSK Freyburg – 1:1

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Leon Kopp konnte seinem Team in Minute 72 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Freyburg. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 11 (86.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Denzin, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.+1). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 93 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – FC RSK Freyburg

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kräuter, L. Kopp (74. Schmidt), Schell (84. Drischmann), F. Kopp, Dos Prazeres Pires (56. Kammler), Denzin, Rothhoff, Kowol (89. Köhler), Krämer, Ullmann

FC RSK Freyburg: Madeja – Rosenberg (86. Hüttig), Schied (56. Beyer), Kaiser, Schirner, Großmann, Töpe, Weise, Sambu, Pereira Nunes, Krumbholz

Tore: 0:1 Ciprian Ungureanu (37.), 1:1 Christopher-Ramon Denzin (58.), 2:1 Leon Kopp (72.), 3:1 Christopher-Ramon Denzin (86.), 4:1 Christopher-Ramon Denzin (90.+1); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Rainer Burow, Jürgen Müller; Zuschauer: 69